PEH Wertpapier - Ausblick für 2020: Glänzende Zeiten für die Aktienmärkte

- Aktienmärkte in USA dürften sich positiv entwickeln - Nasdaq100 bei 10.500 Punkten erwartet, Dow Jones Industrial Average-Index bei 33.000 Punkten

- Auch europäische Aktienmärkte weiterhin freundlich: DAX könnte auf 15.000 Punkte steigen



- Anhaltender Trend zur Digitalisierung verleiht Technologieaktien Auftrieb

- US-Dollar deutlich schwächer erwartet



- Bondinvestoren droht Kursdebakel



- PEH EMPIRE Fonds weiterhin auf Erfolgskurs



2. Dezember 2019, Frankfurt - 2020 wird nach Einschätzung von Martin Stürner, Vorstandsvorsitzender der PEH Wertpapier AG, wieder ein gutes Jahr für die Aktienmärkte.

Der Fondsmanager des PEH EMPIRE Fonds (ISIN: LU0385490817) sieht vor allem für US-amerikanische Aktien hohes Kurspotenzial. "Unternehmen aus den USA weisen im Vergleich zu denen aus Europa eine dynamischere Umsatz- und Gewinnentwicklung auf, das treibt die Aktienkurse", so Stürner. Aber auch europäische Aktien dürften den Anlegern im kommenden Jahr erneut Gewinne bescheren, da die Konjunktur in Europa wieder Fahrt aufnimmt.

Anhaltender Trend zur Digitalisierung: Nasdaq 100 könnte auf mehr als 10.500 Punkte steigen



Der Trend zur Digitalisierung bringt Gewinner und Verlierer am Markt hervor. Unternehmen mit angestaubtem Geschäftsmodell werden an den Rand gedrängt. Die amerikanischen Techriesen Apple, Alphabet, Microsoft oder Facebook gehören klar zu den Gewinnern der Digitalisierung und gestalten diese als Marktführer mit. Der aus amerikanischen Technologieunternehmen bestehende Nasdaq 100 könnte auf mehr als 10.500 Punkte steigen. Die positive Kursentwicklung wird zusätzlich durch den derzeit sich vollziehenden Übergang in eine zyklische Marktphase verstärkt.