---------------------------------------------------------------------------

KFM Deutsche Mittelstand AG



Im Company-Talk: Hans-Jürgen Friedrich, Vorstandsvorsitzender

"Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds strebt Gesamtengagement von 2,5 Mio. Euro bei Deutsche Rohstoff-Anleihe an"



- "Die Deutsche Rohstoff überzeugt im KFM-Scoring mit hoher Visibilität und guten Kennzahlen"



- "Die neue 5,25 Prozent-Anleihe der Deutsche Rohstoff stufen die Analysten als "attraktiv" ein und vergeben 4 Sterne"



- "Mit Fokus auf die Schieferöl- und Gasförderung wird die Deutsche Rohstoff von der weiter wachsenden Nachfrage nach Öl und Gas profitieren"

- "KFM hält den Deutsche Rohstoff-Bond für ein lohnenswertes Investment"

Datum: 02.12.2019



Hintergrund



Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Dieser bietet für private und institutionelle Investoren eine breite Streuung des Investments. Die Auswahl der Wertpapiere basiert auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS wird von Morningstar mit 5 von 5 Sternen beurteilt und gehört laut GBC Research zu den "Hidden Champions Fonds".



mainvestor Company Talk sprach mit dem Vorstandsvorsitzenden der KFM Deutsche Mittelstand AG, Hans-Jürgen Friedrich, über die neue Anleihe der Deutsche Rohstoff AG (WKN: A2YN3Q), womit das Unternehmen überzeugen konnte und warum der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS eine Beteiligung der Emission in Höhe von 2,5 Mio. Euro vorgenommen hat.



mainvestor: Herr Friedrich, der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS will sich bei der derzeit in der Platzierung befindlichen Anleihe der Deutsche Rohstoff als Investor beteiligen. In der Kombination aus Zeichnung und Umtausch aus der bestehenden Anleihe strebt der Fonds ein Gesamtengagement von 2,5 Mio. Euro an. Warum?