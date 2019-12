Mit der Übernahme will die vom chinesischen Staat unterstützte Zijin vor allem Zugriff auf Continentals Goldprojekt Buritica erhalten. Dafür bieten die Chinesen 5,50 CAD pro Continental-Aktien in bar, was einen Aufschlag von knapp 13% im Vergleich zum Schlusskurs des vergangenen Freitags bedeutet. Die Continental-Aktie schoss nach Bekanntwerden der Offerte um mehr als 10% nach oben.

Und da ist der nächste große Deal im Goldsektor! Die chinesische Zijin Mining Group Co (WKN A0M4ZR) will den kanadischen Goldproduzenten Continental Gold (WKN A14UZD) übernehmen – für 1,3 Mrd. CAD!

Der Deal stellt die zweite Übernahme im kanadischen Goldminensektor in den letzten zwei Wochen dar. Vergangene Woche nämlich veröffentlichte Kirkland Lake Gold (WKN A2DHRG) seine Pläne zur Übernahme von Detour Gold (WKN A0LG70), die man sich 4,3 Mio. CAD in Aktien kosten lassen will.

Continentals Buritica-Projekt verfügt über gemessene und angezeigte Ressourcen von 165,47 Tonnen und eine geschlussfolgerte Ressource von 187,24 Tonnen Gold, erklärte Zijin. Zijin geht davon aus, nach der Übernahme über Goldvorkommen von mehr als 2.000 Tonnen zu verfügen und die Goldproduktion schlussendlich um 20% steigern zu können. Die Chinesen erwarten, dass Buritica nach der Inbetriebnahme 2020 „robuste“ Gewinne und Cashflows generieren wird.

Continental CEO Ari Sussman erklärte, dass nun, da das Projekt im kommenden Jahr in Produktion gehen sollte, die Zeit für Continental gekommen sei, Buritica an einen erfahreneren Minenbetreiber zu verkaufen. Dem wird sich auch Großaktionär Newmont Goldcorp (WKN 853823) nicht in den Weg stellen. Der größte Goldproduzent der Welt erklärt, man werde den 19,9%igen Anteil an Continental für den Deal zur Verfügung stellen, dem auch noch die Regierungen Kanadas und Chinas zustimmen müssen.

Die Continental-Aktionäre sollen im Januar über die geplante Transaktion abstimmen und bei Continental geht man davon aus, alle nötigen Genehmigungen bis Ende März oder Anfang April zu erhalten.

Der Continental-Deal ist nicht Zijins erster Zukauf dieses Jahres. Erst Anfang November hatte der chinesische Konzern erklärt, dass man die Kupfer- und Gold-Assets von Partner Freeport McMoran in Serbien für bis zu 390 Mio. Dollar übernehmen werde.

