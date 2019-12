Auch in Großbritannien verbessert sich das Sentiment

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ähnlich wie in Deutschland und der Eurozone entwickelte sich im November auch der Einkaufsmanagerindex der Industrie in Großbritannien, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So sei der britische PMI im Vergleich zur Schnellschätzung um 0,6 auf 48,9 Punkte nach oben revidiert worden, damit jedoch nicht nur im kontraktiven Bereich, sondern auch unter dem Ergebnis aus dem Vormonat (Oktober: 49,6) verblieben. [ mehr