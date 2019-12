CTS Eventim übernimmt Barracuda Music aus Österreich

CTS Eventim meldet eine Übernahme: Das Ticketing- und Entertainment-Unternehmen erwirbt 71 Prozent der Anteile an der Entertainment-Gruppe Barracuda Music aus Österreich. „Damit erweitert das Unternehmen sein europaweites Veranstaltungsportfolio um einige der populärsten Konzerte und Festivals Österreichs. Barracuda Music wird in diesem Zuge Teil des Promoter-Netzwerks EVENTIM LIVE”, kündigen die Münchener am Dienstag an. Zu ...