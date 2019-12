MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die großen Börsen Osteuropas haben sich am Mittwoch der allgemeinen Kurserholung an den Aktienmärkten angeschlossen. Für Unterstützung sorgte ein Bericht der Finanznachrichtenagentur Bloomberg, wonach sich die USA und in China im Handelskonflikt wieder annäherten. Lediglich in Warschau ging es abwärts, und das schon den siebten Handelstag in Folge.

In Moskau stieg der Leitindex RTSI um 1,13 Prozent auf 1430,03 Zähler. Noch stärker legte in Budapest der Bux zu, der um 2,39 Prozent auf 44 078,02 Punkte anzog. Nach drei verlustreichen Handelstagen in Folge ging es am ungarischen Aktienmarkt nun wieder deutlich nach oben.