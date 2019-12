× Artikel versenden

INDEX-MONITOR Teamviewer und Varta steigen in MDax auf

Die Softwarefirma Teamviewer und der Batteriehersteller Varta steigen in den MDax auf. Dafür steigen 1&1 Drillisch und Fielmann in den SDax ab, wie die Deutsche Börse am Mittwochabend bekanntgab. Die Comdirect Bank steigt in den SDax auf. …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.