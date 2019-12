Die Vergleichsgruppe „Aktien Welt“ ist mit über 800 Fonds die zweitgrößte überhaupt. Bezogen auf das verwaltete Vermögen ist sie mit 420 Mrd. Euro sogar die mit Abstand größte Peergroup. Die Top-Fonds zeigt Ihnen mit einem Klick der ScopeExplorer.

Mit dem ScopeExplorer können Anleger und Berater mit wenigen Klicks die am besten bewerteten Fonds beliebiger Vergleichsgruppen in Erfahrung zu bringen. Die Scope-Analysten sortieren Fonds, die mindestens 90% ihres Volumens in ein weltweit gestreutes Aktienportfolio investieren, in die Vergleichsgruppe „Aktien Welt“.

Die Vergleichsgruppe „Aktien Welt“ zeichnet sich durch eine große Anzahl von Fonds mit langer Performance-Historie aus. Fast 290 Fonds – und damit mehr als ein Drittel der Peergroup – kann bereits eine Historie von 10 bis 20 Jahren vorweisen. Weitere 90 Fonds (>10%) sind sogar seit mehr als 20 Jahren aktiv.