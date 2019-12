flatex Morning-news Gold

Der Preis für eine Feinunze Gold bekam am Donnerstag zwar nur leichten Auftrieb, doch insgesamt flüchtete man in den letzten Tagen bereits wieder in den sicheren Hafen. Die zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten, ob nun aufgrund des Iran, aufgrund von Nordkorea oder aufgrund des Dauerbrenners namens Handelskonflikt zwischen China und den USA. Als ein zusätzliches Störfeuer für den Aktienmarkt gesellte sich nun auch zunehmend das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump hinzu.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom übergeordneten Verlaufstief des 03. Dezember 2015 bei 1.046,47 US-Dollar bis zum Mehrjahreshoch des 04. September 2019 bei 1.557,10 US-Dollar, wären die nächsten langfristig relevanten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei den Marken von 1.557 und 1.631 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 1.362/1.302/1.242 und 1.167 US-Dollar auszumachen.





flatex-select

Long: DE000MF7AC57 Morgan Stanley Faktor 2 Gold

Short: DE000MF7AC73 Morgan Stanley Faktor 2 Gold

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer ...