Generalstreik in Frankreich – aktuell 350 km Stau im Grossraum Paris, öffentliche Verkehrsmittel grösstenteils lahmgelegt, Eiffelturm geschlossen. Die Presse schreibt von den „umfangreichsten Protesten seit 2010.“ In Paris sei die Polizei mit 6000 Polizisten im Einsatz. Zählungen des Innenministeriums zufolge seien 800.000 Demonstranten in über 100 Städten auf den Beinen gewesen. Es gab Ausschreitungen und

Der Beitrag Frankreich: Streik gegen eine unbekannte Rentenreform erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Emil Kohleofen.