Ölpreise reduzieren Verluste

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag leicht nachgegeben. Zwischenzeitlich deutlichere Verluste wurden bis zum frühen Abend deutlich reduziert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 64,20 US-Dollar. Das waren 18 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 21 Cent auf 58,99 Dollar.

Belastet wurden die Ölpreise zum Wochenauftakt durch Konjunkturdaten aus China. Unerwartet schwache Exportdaten hätten am Markt die Sorge über die weitere konjunkturelle Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt verstärkt, hieß es. China ist mit den USA der weltgrößte Verbraucher von Rohöl.