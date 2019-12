Varta Aktie und das das „Sicherheitsnetz Aufwärtstrend”

In den letzten Tagen neigte die Varta Aktie zwar zur Schwäche, doch die Entwicklungen sind bisher kein „dealbreaker” für den Haussetrend bei dem designierten MDAX- und TecDAX-Neuling. Zusammen mit dem Börsenneuling Teamviewer wird Vartas Anteilschein noch im Laufe des Dezembers in beide Aktienindizes der Frankfurter Börse aufgenommen. Dem voran ging eine Atem beraubende Hausse der Varta Aktie, die erst am 4. Dezember bei 128 ...