Seit Tagen bereits befindet sich die Morphosys Aktie in einer steilen Aufwärtsbewegung, die auch im Donnerstagshandel nicht gebrochen wird. Im Gegenteil: Es bahnen sich bei der Biotech-Aktie starke Kaufsignale an. Im heutigen Handelsverlauf ist dem TecDAX-Titel der Sprung über die wichtige Widerstandszone am Top bei 124,90 Euro gelungen. Das bisherige Tageshoch ist bei 126,80 Euro notiert, aktuell liegt der Aktienkurs von Morphosys ...