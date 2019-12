Der Kalimarkt schwächelt weiter. Das bringt die Ziele von K+S in Gefahr. Das Unternehmen reagiert und legt ein Maßnahmenpaket auf. So sollen kurzfristig Werte generiert werden. Angedacht ist der Verkauf oder IPO von Unternehmensteilen. Die Mehrheit soll aber auch künftig immer bei K+S liegen. Vor allem die Einheit Americas mit dem Salzgeschäft steht zur Disposition. Diese Einheit beinhaltet das Salzgeschäft in Nord- und ...