FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gegangen. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1135 US-Dollar und damit etwas mehr als am späten Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,1174 Dollar festgesetzt.

Der Euro hatte zuletzt von positiven Entwicklungen im Brexit-Drama profitiert. So rückt ein geordneter Brexit mit dem Wahlsieg der Konservativen in Großbritannien in greifbare Nähe. In der Folge war der Euro am Freitag zum US-Dollar auf einen viermonatigen Höchststand gestiegen. Die Gewinne konnten aber nicht gehalten werden.

Am Montag blicken Analysten und Anleger auf neue Konjunkturdaten aus der Eurozone. Es werden die Einkaufsmanagerindizes erwartet - eine Umfrage in Unternehmen, die Auskunft über den Zustand der Konjunktur gibt. Es wird mit einer leichten Aufhellung gerechnet, allerdings von sehr niedrigem Niveau aus. Seit einiger Zeit hat die Wirtschaft im Euroraum an Schwung verloren, insbesondere das größte Mitgliedsland Deutschland./bgf/mis