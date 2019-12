Mah verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Verkauf von Omega-3-Produkten sowohl auf Basis von Fischöl wie auf Basis von Flachssamen. Unter anderem war Mah sieben Jahre lang bei Nature's Way als Director of Canadian Regulatory Affairs tätig. Nature's Way ist ein führendes Gesundheitsunternehmen, das zahlreiche Nahrungsergänzungsprodukte, einschließlich Omega-3-Produkte, über verschiedenste Vertriebskanäle, wie z.B. Walmart, verkauft. Er war federführend beteiligt, als der führende Omega-3-Fischölproduzent Ascenta Health von Nature's Way und dessen Mutterkonzern Schwabe Pharma (Deutschland) übernommen wurde.

Mah war außerdem für Omega Nutrition und Barleans Oils tätig, zwei der größten Flachsölfirmen im Pazifischen Nordwesten. Sein Aufgabenbereich war dort der Verkauf von Omega-3-Produkten. Als President und Partner von Biomed International Products Corp. beaufsichtigt Mah die Herstellung und den globalen Vertrieb von naturheilkundlichen Produkten, die von einem engagierten Spezialistenteam an Heilpraktiker bzw. medizinische Fachkräfte verkauft werden.

Parallel zu seiner eigenen unternehmerischen Tätigkeit hat Mah viele Jahre lang Unternehmen in aller Welt als Berater und Schulungsexperte unterstützt. Seine Erfahrungen umfassen die Zusammenarbeit mit den vorgenannten Branchengrößen sowie vielen weiteren Branchenführern wie Integrative Therapy, Enzymatic Therapy, SISU Enterprises, Thorne Research, NF Formulas, Phyto Pharmica, Eco Ideas.#

Als Experte für regulatorische Angelegenheiten verfügt Mah über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Regulierungs- und Beratungsgremien wie Health Canada. Mah und Russ Hiebert, ehemaliger Abgeordneter im kanadischen Parlament und ebenfalls Berater von Leanlife, kennen sich seit zehn Jahren.

