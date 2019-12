Russland und Ukraine verhandeln weiter über Gastransit

MINSK/KIEW (dpa-AFX) - Nach der Grundsatzeinigung über einen neuen Gastransit-Vertrag zwischen Russland und der Ukraine für Energielieferungen in die EU gehen die Verhandlungen weiter. Der russische Gasmonopolist Gazprom und das ukrainische Energieunternehmen Naftogaz setzten die Gespräche über den Vertrag in der weißrussischen Hauptstadt Minsk am Freitag fort, wie beide Seiten mitteilten. "Die EU-Kommission wird online teilnehmen", teilte das ukrainische Energieministerium in Kiew mit.

Mit der prinzipiellen Einigung am Donnerstagabend hatten Kiew und Moskau mögliche Engpässe bei der Energieversorgung von mehreren europäischen Ländern abgewendet. Die Nachbarländer hatten die Übereinkunft in Berlin unter Vermittlung der EU und Deutschlands erzielt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sieht die Abmachung eine Vereinbarung über die künftige Vertragslaufzeit vor sowie über die Menge für den Gastransit durch die Ukraine.