Die Aktie steuert auf ein versöhnliches Jahresende zu. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung konnte die Aktie weitere Akzente auf der Oberseite setzen. Der große Befreiungsschlag blieb aber bislang aus. Das könnte sich aber zeitnah ändern, denn die Aktie des kanadischen Bergbaukonzerns nimmt bereits das markante Apirl-Hoch knapp unterhalb von 8,0 CAD in Visier.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung am 30.11. hieß es unter anderem „[…] Die Aktie konnte in der Folgezeit die Zone 6,0 / 5,75 CAD erfolgreich verteidigen und wieder nach oben abdrehen. Es installierte sich eine veritable Erholung, die mit der Rückeroberung der ehemaligen Widerstände 6,7 CAD und 7,0 CAD und dem bullischen Kreuzen der 200-Tage-Linie wichtige Akzente setzen konnte. Kurzzeitig stieß die Aktie sogar über die 7,5 CAD in Richtung April-Hoch bei 7,96 CAD vor. Das war allerdings des Guten dann doch zu viel und der Wert drehte wieder nach unten ab. Aktuell steht der Unterstützungsbereich um 7,0 CAD und damit der kurzfristige Aufwärtstrend im Fokus. Aus unserer Sicht bildet der Bereich um 6,7 CAD inkl. der 200-Tage-Linie aktuell die zentrale Unterstützung. Sollte es darunter gehen, muss eine Neubewertung erfolgen. Ob es in der gegenwärtigen Gemengelage kurzfristig noch einmal zu einem Vorstoß in Richtung April-Hoch kommen wird, ist offen. Wir präferieren zunächst eine Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau (7+ CAD).“



In der Folgezeit entwickelte sich noch einmal Abwärtsdynamik. Der massive Unterstützungsbereich um 7,0 CAD stand Anfang Dezember im Fokus. Nach einem erfolgreichen Test drehte die Lundin-Mining-Aktie jedoch wieder nach oben ab. Angetrieben von anziehenden Metallpreisen knackte die Aktie kürzlich die Marke von 7,5 CAD. Mittlerweile hat sich der Wert darüber festsetzen können, sodass nun das April-Hoch aus charttechnischer Sicht die nächste Aufgabe ist, die es zu bewältigen gilt. Ein erfolgreicher Ausbruch wäre wichtig.

Kurzum: Ein Test des April-Hochs scheint in Vorbereitung zu sein. Ob er tatsächlich kommen wird, bleibt noch abzuwarten. Sollte es jedoch über die 8,0 CAD gehen, würden mit den Widerständen bei 8,5 CAD und vor allem bei 9,0 CAD die nächsten potentiellen Bewegungsziele warten. Auf der Unterseite gilt es, den Bruch der 7,0 CAD unter allen Umständen zu vermeiden.