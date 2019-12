Silber konnte über die Weihnachtstage zulegen und damit aus charttechnischer Sicht bereits eine vermeintliche Weichenstellung vollziehen. Obacht ist dennoch geboten, denn wie nachhaltig das Ganze ist, wird sich womöglich erst im Laufe des heutigen Tages (26.12.) zeigen, denn die US-Märkte steigen nach ihrer Weihnachtspause wieder in den Handel ein.

Bereits unsere letzte Kommentierung am 23.12. überschrieben wir an dieser Stelle mit „SILBER - Edelmetall bastelt am Comeback“. Darin hieß es unter anderem „[…] Silber bastelt an seinem Comeback. Um dieses Vorhaben voranzutreiben, muss das Edelmetall weiter Kurs halten und die 17,4 US-Dollar signifikant überspringen. Sollte es sogar über die 18,4 US-Dollar gehen, wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich. Gleiches gilt, sollte das Edelmetall auf der Unterseite unter die 16,5 US-Dollar (letztes Verlaufstief) brechen.“

Wenn man so will, „nutzte“ Silber die weitgehende Abwesenheit der westlichen Finanzmärkte, um Akzente auf der Oberseite zu setzen. Der Vorstoß über die 17,4 US-Dollar wurde initiiert. Aktuell ist das Edelmetall in den Bereich um 18,0 US-Dollar gelaufen und bewegt sich damit zwischen den beiden aus unserer Sicht derzeit relevanten Zonen 17,4 und 18,4 US-Dollar. Der zuletzt an dieser Stelle thematisierte Ausbruch aus der bullischen Keil-Formation hat Fahrt aufgenommen. Nun gilt es für Silber, den Einstieg der US-Märkte nach der Weihnachtspause zu „überstehen“. Sollte sich Silber weiter auf diesem Niveau halten können, wäre das ein wichtiger Fingerzeig.

Generell gilt es, Preis- und Kursbewegungen in dieser von dünneren Umsätzen geprägten Phase nicht überzubewerten, dennoch haben die Zonen um 17,4 US-Dollar und 18,4 US-Dollar unter charttechnischen Aspekten natürlich eine gewisse Relevanz. Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn sich etwaige Rücksetzer nun oberhalb von 17,4 US-Dollar abspielen würden. Über kurz oder lang muss es aber für Silber darum gehen, über die 18,4 US-Dollar zu laufen…