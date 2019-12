Kann sich die Wirecard-Aktie in den nächsten Wochen wieder auf 120 Euro erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Nachdem die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060) nach der Aufnahme in den DAX-Index vor 15 Monaten knapp unterhalb von 200 Euro ein Allzeithoch erreichte, trat die Aktie wegen der Zweifel an den Bilanzpraktiken des Konzerns in eine bemerkenswerte Berg- und Talfahrt ein. Allein innerhalb der vergangenen 12 Monate wurde die Aktie innerhalb der sehr breiten Bandbreite von 86 Euro bis 170 Euro gehandelt. Nachdem sich die Aktie im Herbst 2019 im Bereich von 120 Euro halbwegs stabilisieren konnte, geriet sie Anfang Dezember wegen neuerlicher Vorwürfe seitens der FT wieder unter Druck. Seit zwei Wochen entwickelt sich der Aktienkurs knapp oberhalb von 100 Euro seitwärts.

Risikobereite Anleger, die der von Experten mit Kurszielen von bis zu 270 Euro (Hauck & Aufhäuser) zum Kauf empfohlenen Wirecard-Aktie in den nächsten Wochen wieder einen Kursanstieg auf zumindest 120 Euro zutrauen (dort notierte die Aktie zuletzt am 2.12.19), könnten nun eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.