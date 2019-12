Wirecard, Apple, Adidas – 2020 wird ganz anders

Welche Strategie ist die richtige Strategie für 2020? Volle Pulle Bullenmarkt? Ohne pessimistisch zu sein – schauen Sie auf die Stimmung in den USA. Diese ist explosiv positiv. Dies spricht keinesfalls für einen Durchmarsch. Denn die besten Gelegenheiten am Markt gibt es in panischen Phasen. ABER – auch short kann man Geld verdienen. Und zwar verdammt gut. Oder nehmen Sie Adidas und Wirecard, Apple und Lyft, Nel Asa oder United Internet. Warum sollte 2020 nicht die Verlierer nach oben spülen. Aus verschiedenen Gründen. Guten Gründen. Stichwort Rohstoffe – Palladium hängt speziell an Südafrika. Stichwort Angebotsmarkt. Daniel war gerade vor Ort. Warum dies ein Knackpunkt sein wird, hat er im Video erläutert mehrmals. Und vieles vieles mehr bekommen Sie bei uns täglich im Börsendienst. Liebe Freunde von Feingold Research 35 Prozent Gewinnzuwachs stehen 2019 im Tradingdepot von Feingold Research, als Teil des Exklusivbereichs, zu Buche. Wir sind am Jahrestop mit Euch und werden jetzt unsere Strategie fortsetzen, hier können Sie sich für unseren Depotdienst anmelden. Unten finden Sie mehr Informationen. An dieser Stelle wollen wir kurz vorstellen, was unsere Abonnenten beispielsweise im Postfach haben. Dazu haben wir die ersten drei Newsletter öffentlich gemacht – hier, hier und hier. Machen Sie sich gerne ein Bild. Neben den Depotaufnahmen im Favoriten- und Tradingdepot tickern wir momentan fast stündlich die Wirecard mit Links, Analysen und Videos.

https://youtu.be/ijvReV0npnI Zur Funktionsweise hat Daniel Ihnen erneut ein Video aufgenommen – hier: Dort gehen wir auch auf unsere Positionierung im Depot ein. Die Neuzugänge erhalten Sie per Email. Zukünftig werden die Transaktion exklusiv für Abonnenten versendet und einige Tage später auf unserer Seite zu sehen sein.