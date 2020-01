Disney profitiert beim Streaming vom Kabel-TV

Langjähriger Partner

Disney hat einen Vertrag mit dem Pay-TV-Betreiber Canal Plus Group von Vivendi SA (WKN: 591068) abgeschlossen, bevor Disney+ am 31. März 2020 in Frankreich an den Start geht. Was diese Vereinbarung noch überzeugender macht, ist, dass Canal der exklusive Anbieter von Disney+ für die französischen Kunden sein wird und andere Anbieter wie Orange, SFR, Bouygues Telecom und Free damit ausschließt. Jedes Telekommunikationsunternehmen oder jeder Onlineanbieter in Frankreich wird gezwungen sein, über Canal zu gehen, um den Zuschauern Disney+ anbieten zu können.

Canal ist der größte Kabelanbieter in Frankreich und ging in der Vergangenheit oft Kooperationen mit Disney ein – vor allem als exklusiver Rechtepartner für jede Menge Inhalte, darunter Filme von Walt Disney Pictures, Marvel Studios, Lucasfilm und Pixar. Das Unternehmen ist außerdem der einzige Anbieter der Disney-Kanäle in Frankreich – also für Disney Channel, Disney Junior, National Geographic, Voyage und Fox Play.

Für Disney ist dies eine wichtige Vereinbarung. Obwohl die Mehrheit der Nutzer in den USA über Apps auf Smart-Geräten auf die Streaming-Dienste zugreift, nutzt die Mehrheit der Pay-TV-Nutzer in Frankreich immer noch Kabelboxen, um Streaming-Plattformen zu empfangen.

Disney hat bereits eine Exklusivlizenz mit dem europäischen Kabelbetreiber Sky von Comcast in Deutschland, Italien und dem Vereinigten Königreich abgeschlossen. Der Start von Disney+ in Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien, Schweden und Großbritannien ist für das erste Quartal 2020 geplant.

Jede dieser Vereinbarungen bringt Disney+ weiter auf dem Weg, die ehrgeizigen Abo-Zahlen zu erreichen.

Starker Start

Am Tag nach dem Start von Disney+ hieß es vom Konzern, dass der Streaming-Dienst aufgrund „außerordentlicher Nachfrage“ bereits „bemerkenswerte 10 Millionen Abos“ erreicht habe. Auch wenn Disney keine zusätzlichen Updates außerhalb der Quartalsberichte gibt, tracken doch genug andere Unternehmen die Fortschritte.