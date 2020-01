Immer mehr Aktienunternehmen und Asset-Manager betreiben „Greenwashing“: Durch geschickte PR-Maßnahmen verpassen sie sich lediglich ein grünes Image, eine echte ESG-Strategie und einen Beitrag zur ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit gibt es nicht. Doch nun wetten Hedgefonds gegen die überbewerteten Greenwash-Konzerne, so Reuters. Wie können sich Anleger vor grünem Etikettenschwindel bei Finanzprodukten schützen?

Max Deml, Autor für Umwelt- und Finanzmagazine und laut Spiegel-Journalisten „Pionier der grünen Geldanlage“, erklärte exklusiv gegenüber wallstreet:online: „Greenwashing bei Finanzprodukten ist für unerfahrene Investoren oft nicht leicht zu erkennen. Es gibt jedoch einige Ratingagenturen und Medien, die sich mit solchen Fragen befassen und Listen wie z. B. die "grau-grüne Liste" bei Öko-Invest oder die Warnliste bei Finanztest veröffentlichen. Bei Investmentfonds ist man auf einer relativ sicheren Seite, wenn es z. B. ein Beiratsgremium mit mehreren NGO-Mitgliedern gibt. Aber selbst ein anerkanntes Siegel wie das österreichische Umweltzeichen garantiert hier oft nur, dass in einem Fonds keine Rüstungs- oder Atomkraftunternehmen vorkommen. Man sollte sich jedenfalls zumindest die komplette Portfolio-Liste ansehen, bevor man in einen "Nachhaltigkeits-Fonds" investiert."



Ähnlich sieht dies auch Thomas Küchenmeister, Geschäftsführender Vorstand der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Facing Finance e.V. . Exklusiv gegenüber wallstreet:online erklärte er: „Für Verbraucher*innen ist häufig nicht auf den ersten Blick zu erkennen, ob ein Investmentprodukt, selbst mit einem Nachhaltigkeits-Siegel versehen, tatsächlich nachhaltig ist. Der Begriff Nachhaltigkeit ist nicht geschützt und jeder Marktteilnehmer kann ihn verwenden, wie er will. Das wiederum führt leider viel zu häufig dazu, dass Finanzprodukte, die schwachen Kriterien folgen - und z. B. fossile Brennstoffe oder Waffenproduktion und -handel nicht ausschließen – vom Anbieter trotzdem als nachhaltig klassifiziert werden. Begründet wird das häufig mit einem Hinweis auf die Beachtung von allerdings schwachen und unverbindlichen Standards, wie z. B. dem UN Global Compact. Anleger*innen müssen wirklich genau hinschauen, was ein Anbieter ausschließt und was nicht. Dabei helfen NGOs wie Facing Finance, genau wie z. B. auch die Verbraucherzentralen.“