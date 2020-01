Premier Oil kauft BP Anteile an Nordsee-Plattformen ab

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Ölkonzern BP verkauft seine Anteile an zwei britischen Nordsee-Plattformen an den dortigen Wettbewerber Premier Oil . Der Kaufpreis liege bei 625 Millionen Dollar (559 Millionen Euro), wie Premier Oil am Dienstag in London mitteilte. Es handelt sich um Anteile an der Shearwater-Plattform sowie an der Andrew Area. Zudem übernimmt Premier Oil weitere 25 Prozent an der Tolmount Area von seinem schottischen Partner Dana Petroleum für 191 Millionen Dollar. Zu dem Kaufpreis können noch bis zu 55 Millionen Dollar hinzukommen./kro/stw/fba