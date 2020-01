FCR Immobilien meldet den Abschluss der Platzierung einer Anleihe im Volumen von 30 Millionen Euro. Das Papier, verzinst mit 5,25 Prozent, sei vollständig platziert worden, so das Immobilien-Unternehmen am Dienstag. „Emittiert wurde der Bond sowohl bei Privat-, als auch bei institutionellen Anlegern”, heißt es von Seiten der Münchener.Mit dem Emissionserlös will die Gesellschaft ihr Portfolio von Immobilien mit Zukäufen ...