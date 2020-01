Ein Blick auf den mittelfristigen Kursverlauf offenbart im Bereich von 45,65 Euro einem massiven Widerstand in den Wertpapier der HSBC , dieser wirkt sich seit Anfang 2018 negativ auf die Aktie aus und schickte sie bis auf ein Verlaufstief von 30,60 Euro bis Mitte 2019 abwärts. Schnell konnte das Papier jedoch wieder über die zentrale Unterstützung von rund 32,50 Euro wieder zulegen und schwankt seitdem grob seitwärts. Dabei blockiert jedoch der zweijährige Abwärtstrend noch ein Weiterkommen der HSBC-Aktie, die letzten Monate lassen jedoch aufgrund der immer höheren Tiefs eine bullische Komprimierung vermuten, die sich in einem baldigen Ausbruchsversuch äußern könnte und entsprechende Long-Ansätze liefert.

Kaufsignal in Arbeit

Solange die HSBC-Aktie zwischen 32,50 und grob 35,60 Euro weiter seitwärts schwankt, ist kein Handlungsbedarf gegeben. Erst oberhalb der rot eingezeichnet in Hürde dürfte ein solides Kaufsignal zustande kommen und erste Gewinne an den 200-Wochen-Durchschnitt um 36,96 Euro erlauben zu vollziehen. Darüber bestünde schließlich die Möglichkeit zurück an das 38,2 % Fibonacci-Retracement sowie die runde Kursmarke von 38,00 Euro zuzulegen. Für diese kurzen Wegstrecken kann mit einem recht hohen Hebel über entsprechende Instrument gearbeitet werden. Ein Rückfall unter 32,50 Euro birgt hingegen Verlustrisiken zurück an die Jahrestiefs aus 2019 bei 30,60 Euro. Sollte es an dieser Stelle zu keinem tragfähigen Boden kommen, würde das Wertpapier unweigerlich auf eine Mehrjahrestief zurücksetzen.