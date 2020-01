Sehr bullisch startete die Aktie der Bitcoin Group am 2. Januar in das Börsenjahr 2020. Es gelang dem Wert sehr schnell, bis an die 50-Tagelinie vorzustoßen und diese signifikant zu überwinden. In der Spitze drang der Kurs am Mittwoch bis auf 29,90 Euro vor.

Hier setzten am Donnerstag Gewinnmitnahmen ein. Sie ließen den Wert bis zur Mittagszeit zunächst auf 27,40 ... Weiterlesen