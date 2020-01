Nachhaltigkeit, Handelskrieg, Rezession, Brexit oder Zinssenkungen bis Negativzins begleiteten uns das Jahr über. An den Aktienmärkten gab es deutliche Kurssteigerungen, die durchaus in der Lage waren, die Einbrüche Ende 2018 zu kompensierten. Die Zinsen haben sich besonders in Europa ab dem ersten Quartal unter der Nulllinie festgesetzt. Eine Vielzahl von Zinsanlagen rentiert mittlerweile negativ was zu entsprechenden Kurszuwächsen im letzten Jahr führte. Dies spiegelte sich auch im Goldpreis wieder, der mangels Alternativen deutlich anzog.

Wie geht es in 2020 weiter? Diese in unzähligen Ausblicken gestellte Frage wird immer gern zum Jahreswechsel thematisiert. Doch weshalb sich auf ein Jahr festlegen? Investoren sollten einen viel längeren Horizont haben. Es empfiehlt sich die kurzfristige Brille abzulegen und künftige Entwicklungen globaler und weitreichender zu sehen. Ein Zinsniveau, das den Namen kaum noch verdient und Notenbanken, die alles versuchen werden, den längsten Wirtschaftsaufschwung der Nachkriegsgeschichte, den man gleichzeitig auch als den schwächsten ansehen kann, am Leben zu halten. Diese Vorzeichen werden unseres Erachtens die Wege des Kapitals bestimmen. Somit wird wohl trotz nachlassender Wachstumsdynamik und höherer Bewertung weiter Kapital in Aktien, Immobilien und auch Gold fließen.

