Damit will man dafür sorgen, dass ein größerer Teil der Wertschöpfungskette im eigenen Land verbleibt. Um das zu erreichen, müssen in Indonesien zahlreiche Anlagen zur Produktion von batteriefähigen Nickelchemikalien in Indonesien errichtet werden.

Und dafür stellte das asiatische Land jetzt weitere Weichen, indem man Studien zu den Auswirkungen auf die Umwelt von Anlagen (Environmental Impact) zur Herstellung batteriefähiger Nickelchemikalien in Morowali, Zentral Sulawesi genehmigte. Das ermöglicht es Investoren wie dem chinesischen Edelstahlgiganten Tsingshan Group, den Bau ihrer Anlagen in Morowali fortzusetzen.

Insgesamt befinden sich in Indonesien bereits fünf solcher Anlagen im Bau und zwei der Werke, die zusammen eine Investition von 2,3 Milliarden Dollar (!) darstellen, sollen in Morowali von der chinesischen Zhejiang Huayou (603799.SS) und ihren Partnern sowie von der chinesischen Batteriefirma GEM Co Ltd (002340.SZ), der Tsingshan Holding Group und ihren Partnern gebaut werden.

Ranjeet Sundher, CEO of Pacific Rim Cobalt erklärte dazu: „Indonesien trifft weiterhin die richtigen strategischen Entscheidungen. Diese jüngste Ankündigung ist ein wichtiger Schritt in Pacific Rim Cobalts Bestreben, von Indonesiens rascher Entwicklung zum führenden Markt für alle Stufen der EV-Lieferkette zu profitieren. Mit Büros in Vancouver, Schanghai und Jakarta ist Pacific Rim Cobalt hervorragend aufgestellt, die globale Vorherrschaft Asiens im Sektor der Batterieherstellung zu nutzen.“

Pacfici Rim selbst hatte im vergangenen Jahr auf seinem sich über 5.000 Hektar erstreckenden Cyclops-Projekt in der indonesischen Provinz Papua umfangreiche Explorations- und Entwicklungsprogramme durchgeführt. Die Bohrungen und die im Labormaßstab durchgeführten Untersuchungen zur Materialverarbeitung lieferten dem Unternehmen dabei sehr positive Ergebnisse.

Eine Zusammenfassung der Ausbringungsraten des Testprogramms im Labormaßstab:

Ausgewählte Ergebnisse mit erhöhten Nickelgehalten aus dem Flachbohrprogramm des Unternehmens:





Pacific Rim hat sich unter anderem deshalb den Standort Indonesien ausgesucht, da man schon lange der Ansicht war, dass Indonesien – auch auf Grund der Nähe zu den wichtigsten asiatischen Märkten – perfekt aufgestellt ist, um den aufstrebenden Elektromobil-Sektor zu nutzen. In dieser Meinung wurde das Unternehmen 2019 durch eine ganze Reihe aufregender Entwicklungen bestätigt.

Die Investitionen in neue Nickelverarbeitungsbetriebe in Indonesien werden sich bis 2024 voraussichtlich auf insgesamt 20 Milliarden USD summieren, was die Entschlossenheit der indonesischen Regierung, eine weltweit führende Lieferkette für Elektrofahrzeuge etablieren, eindrucksvoll demonstriert.

Es bestätigt sich also noch einmal: Pacific Rim Cobalt ist in einem sehr positiven Umfeld unterwegs und sollte davon stark profitieren können, wenn man weiterhin mit guten Neuigkeiten von Cyclops aufwartet. Pacific Rim ist mit Sicherheit eine hoch riskante Spekulation, auch wenn das Unternehmen schon ein gutes Stück vorangekommen ist. Dem stehen unserer Ansicht nach aber auch große Chancen gegenüber.

