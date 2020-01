Varta – jetzt wird es turbulent

Der Kursturz bei Varta setzte sich am Dienstag fort. Bei 72 Euro notierte die Aktie im Tief. Die direkte Gegenbewegung war sehr ordentlich und könnte für einen kurz-bis mittelfristigen Boden sprechen. Vorerst dürfte es bei Varta volatil bleiben. Die Aktie ist zum neuen Spielball von Spekulanten geworden. Dazu trägt auch der recht geringe Streubesitz bei, der für starke Bewegungen sorgt. Trader greifen weiterhin zum Bull DF4SY4, den wir am Dienstag zu 2,25 Euro in unser Turbo-Depot aufgenommen haben.