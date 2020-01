US-Anleihen im frühen Handel wenig verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag im frühen Handel wenig bewegt. Nur in den langen Laufzeiten ging es mit den Kursen leicht nach oben.

Zum Handelsauftakt hatten Daten zur Preisentwicklung in den USA keine Überraschung geliefert. Die Inflation ist im Dezember auf 2,3 Prozent gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit etwa einem Jahr. Analysten hatten mit einer unwesentlich höheren Rate von 2,4 Prozent gerechnet, wobei die Kernrate wie erwartet ebenfalls 2,3 Prozent betragen hatte.