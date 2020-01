Mit Discount-Zertifikaten auf die RWE-Aktie können Anleger nicht nur bei steigenden, sondern auch bei einem stagnierenden oder fallenden Aktienkurs bis zum Jahresende eine Jahresbruttorendite von 5,73 Prozent erzielen.

Nach der durchwegs erfreulichen Kursentwicklung im Vorjahr, im Zuge dessen die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) einen Kursgewinn von mehr als 40 Prozent hingelegt hatte, nahm die Aktie den Schwung in das neue Jahr mit. Seit dem Jahresbeginn legte die Aktie wegen der in Aussicht stehenden Entschädigungszahlung von zwei Milliarden Euro für den Kohleausstieg um bis zu acht Prozent auf bis zu 29,60 Euro zu, konnte dieses Niveau aber nicht ganz behaupten.

Die Anlage-Idee: Anleger, die sich einen halbwegs stabilen Kursverlauf der RWE-Aktie zunutze machen wollen, um bis zum Jahresende 2020 deutlich oberhalb der Inflationsrate liegenden Renditen zu erwirtschaften, könnten – anstelle des direkten Aktienkaufes – eine Investition in Discount-Zertifikate ins Auge fassen. Wer das unlimitierte Gewinnpotenzial des direkten Aktieninvestments und die in Aussicht stehende Dividendenzahlung gegen die Chance auf eine Seitwärtsrendite im Bereich von sieben Prozent eintauschen möchte, kann aus einer Vielzahl von Produkten mit Cap (Höchstauszahlungsbetrag) bei 26 Euro auswählen.

Die Funktionsweise: Wenn die RWE-Aktie am Bewertungstag des Zertifikates auf oder oberhalb des Caps notiert, dann wird das Discount-Zertifikat mit seinem Höchstbetrag von 26 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das J.P.Morgan-Discount-Zertifikat (ISIN: DE000JM439Q2) auf die RWE-Aktie ist mit einem Cap bei 26 Euro ausgestattet. Bewertungstag ist der 18.12.20, am 28.12.20 wird das Zertifikat zurückbezahlt. Beim RWE-Aktienkurs von 29,94 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 24,59 Euro kaufen. Der Erwerb des Zertifikates ist somit um 17,86 Prozent billiger, als die Anschaffung der Aktie.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 24,59 Euro zu bekommen ist, ermöglicht es in den nächsten elf Monaten einen Bruttoertrag von 5,73 Prozent (=6,23 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs am Bewertungstag nicht mit 13,16 Prozent im Vergleich zu seinem aktuellen Wert im Minus notiert. Im Unterschied zu Bonus-Zertifikaten ist bei Discount-Zertifikaten ausschließlich der am Bewertungstag relevante Schlusskurs für das Veranlagungsergebnis von Bedeutung.

Die Risiken: Notiert die RWE-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps von 26 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt. Notiert die Aktie dann unterhalb des Kaufpreises des Zertifikates, also unterhalb von 24,59 Euro, dann wird das Zertifikate-Investment in den roten Zahlen enden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Anlageprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.