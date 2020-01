Viele Unterstützungen voraus

Wie weit die Tesla-Aktie tatsächlich fällt, kann niemand vorhersagen. Wohl aber kann aus den letzten Wendepunkten innerhalb der seit Mai bestehenden Aufwärtsbewegung eine gewisse Aussagekraft über die nahenden Unterstützungen vorgenommen werden. Ein erster Support verläuft bei glatt 500 US-Dollar, ein weiterer aus Ende Dezember um 435 US-Dollar. Schlussendlich wäre aus technischer Sicht sogar ein Rücksetzer zurück auf das Ausbruchsniveau und einstiger mehrjähriger Widerstand zwischen 386,99 und 389,61 US-Dollar vorstellbar. Ein derartiges Verhalten würde vollkommen in den Rahmen eines gewöhnlichen Pullback liegen. Spätestens an dieser Stelle dürfte wieder eine längere Erholungsbewegung bei Tesla einsetzen, hierzu kann beispielsweise über das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA7JUX zurückgegriffen werden. Eine direkte Wiederaufnahme der vorausgegangenen Rallye ist zwar schwer vorstellbar, darf jedoch auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden! Über dem Niveau von 550 US-Dollar könnte mit Ach und Krach das Tesla-Papier weiter in Richtung 568,50 US-Dollar zulegen. Einige Kreditinstitute haben ihre Kursziele sogar ein Stück weit höher angesetzt. Auf jeden Fall sollten Long investierte Anleger ihre Positionen enger absichern oder aber gleich ihre Gewinne realisieren.