Auf der kommenden Hauptversammlung wird die Convergenta Invest GmbH gegen die Wahl des Freenet-Chefs Christoph Vilanek in den Aufsichtsrat der Gesellschaft opponieren. Man habe hierzu einen Gegenatrag eingereicht, so das Unternehmen, dem mehr als 21 Prozent an der Elektronikhandelsgruppe Media-Saturn-Holding GmbH gehören. Als Alternative schlägt man die Wahl von Jürgen Kellerhals, Gesellschafter der Convergenta, in den Aufsichtsrat ...