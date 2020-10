Der Deutsche Aktienindex unter Druck. Wieso der Markt noch weiter fallen könnte!

Range über den Sommer!

Die diversen trendfolgenden als auch oszillierenden Indikatoren gaben sehr hohe Werte an. Die nachfolgende längere Seitwärtsbewegung mit volatilen Richtungsschwüngen in den Monaten Juni bis September 2020 baute diese "überkaufte" Chartsituation jedoch ab. Die starken Schwankungen über die Sommermonate brachten dabei neue Tops in der Hausse mit sich! So am 21. Juli 2020 bei 13.313 Punkten und am 03. September bei 13.460 Punkten. Diese ansteigenden Hochs waren auch verbunden mit ansteigenden Tiefs. Im Juni bildete sich ein markantes Tief am 15. Juni bei 11.854 Punkten aus sowie am 25. Juni bei 11.957 Punkten. Weitere relevante Tiefs sodann am 30. Juli bei 12.253 Punkten und am 25. September bei 12.341 Punkten. Die Reihe von ansteigenden Hochs und Tiefs in der Range über den Sommer wurde jedoch mit dem Hoch am 12. Oktober bei 13.151 Punkten unterbrochen! Das gegenüber dem Septemberhoch tiefer liegende Top mahnte zur Vorsicht! Die Bullen waren scheinbar nicht mehr bereit, den Leitindex zu kaufen!

Dreieck in der Range!

Zusätzlich zu der Seitwärtsbewegung mit "freundlicher Tendenz" kann im Kursverlauf des Deutschen Aktienindex ein ansteigendes Dreieck konstruiert werden! Die untere Begrenzung des Dreiecks wird mit den Berührungspunkten von Ende Juni und dem September-Tief konstruiert - die obere Begrenzung hingegen kann als Widerstandszone an die Tops vom Juli und September abgeleitet werden! Dreiecke wiederum weisen ebenso wie Seitwärtsbewegungen auf eine starke Verunsicherung der Marktteilnehmer hin. Wird sodann eine solche Phase der Unsicherheit verlassen, entscheidet sich also die Masse der Anleger in die eine oder andere Richtung, entsteht ein starkes Richtungssignal!