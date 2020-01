MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Moskau und Prag sind am Donnerstag unter Druck geraten. In Budapest ging es dagegen aufwärts mit den Kursen. Am tschechischen Aktienmarkt stagnierte derweil der Leitindex PX . International herrschte eine gedämpfte Börsenstimmung vor, was Beobachter mit der Unsicherheit rund um den neuartigen Coronavirus in China begründeten.

In Moskau ging es mit dem RTSI Index bereits den dritten Tag in Folge abwärts. Das Börsenbarometer verlor 1,04 Prozent auf 1596,11 Punkte. Zuvor war der Index wochenlang stark gestiegen.