Flossbach von Storch: Die Wahrheit über den Dax

Der Dax ist 2019 auf mehr als 13.000 Punkte geklettert – und steigt weiter. Für viele Anleger ein Zeichen, dass deutsche Standardwerte mittlerweile ziemlich teuer sind. Aber: Ist das tatsächlich so? Zweifel sind erlaubt.Der Deutsche Aktienindex (Dax) wird in den Medien oft und gerne als "Leitindex" der deutschen Wirtschaft bezeichnet: Steigt der Index, läuft es wirtschaftlich gut, fällt der Dax, läuft es entsprechend schlecht. Unseres Erachtens ein ziemlich pauschales Urteil über eine der größten Volkswirtschaften der Welt anhand von gerade einmal 30 Unternehmen. Ähnlich pauschal ist die Aussage, dass Aktien nun teuer sind, weil der Index eine "psychologisch wichtige Grenze" überschritten habe. Entsprechend billig sind Aktien, wenn der Dax diese Grenze nach unten durchbricht. Diese Grenzen werden von Analysten (und dann den Medien) gerne auf glatte Hunderter- oder Tausender-Stellen gezogen. Aber sind diese – im Grunde willkürlich gewählten – Grenzen aussagekräftig? Was bedeutet das Über- oder Unterschreiten einer Tausender-Stelle für eine langfristige Anlagestrategie?Ein Blick auf den Index ersetzt keine UnternehmensanalyseEs wäre schön, wenn sich langfristig erfolgreiche Aktienanalyse und -anlage einfach mit einem Blick auf einen Indexstand erledigen ließen. Doch so einfach ist es unseres Erachtens nicht. Und das liegt schon in der Index-Konstruktion des Dax begründet: Denn der Dax ist ein so genannter "Performance-Index", in dessen Kursentwicklung die Dividendenausschüttungen der Dax-Unternehmen mit eingerechnet werden. Und weil die Dax-Unternehmen im vergangenen Jahr viel ausgeschüttet haben, ist auch der Dax entsprechend stark gestiegen. Mit seiner Konstruktion ist er im Übrigen international ziemlich einzigartig. Die meisten anderen Indizes, wie zum Beispiel der S&P 500-Index, zeichnen einfach die Kursentwicklung der in diesem Index versammelten Unternehmen nach.Den Dax gibt es gleich zweimal: Als Performance- und als KursindexWer also wissen möchte, "ob die Kurse runtergekommen" oder "explodiert" sind, sollte sich den Dax-Kursindex anschauen. Denn bei dessen Berechnung werden die Dividenden nicht berücksichtigt. Der Kursindex des Dax beendete das Börsenjahr 2019 mit 5.910 Punkten (Stand 31.12.2019). Deutlich unter den Jahreshöchstständen von 2018 mit 6.426 Punkten (23.01.2018) und 2017 mit 6.388 Punkten (03.11.2017).