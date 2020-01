Börse Daily am Sonntag mit DAX, Bayer, Airbus, Amazon, Siltronic, Intel, Euro-Bund Future, Varta, Lufthansa

Wie Bloomberg am Freitag berichtete, verhandeln Bayer und Klägeranwälte über einen Vergleich gegen die Zahlung von 10 Milliarden US-Dollar (rund 9 Milliarden Euro). Jede Summe unter 20 Milliarden Dollar wäre Analysten zufolge nicht im aktuellen Kurs eingepreist und dürfte der Aktie Auftrieb geben. Sollte es dann zu einem Vergleich kommen, würde es auch auf die genauen Details ankommen.

Mediator Ken Feinberg rechnet bis Ende Februar eine Einigung im Glyphosat-Streit zu erreichen. Charttechnisch ist der Aufwärtstrend intakt und fundamental hellt sich die Lage wohl weiter auf. Es verdichten sich die Anzeichen, dass der Glyphosat-Prozess für Bayer glimpflicher Verlaufen könnte als angenommen. Es bietet sich daher eine Long-Position mit Kursziel bei 82,00 Euro an.

Strategie





Aufbauend auf diese Strategie, wurde mittels des innovativen Tools Match My Trade der Société Générale nach den Top 2 Produkten aus Optionsscheinen, Turbos und exotischen Optionsscheinen für den maximalen Profit gesucht. Folgende Produkte wurden für diesen Trade vorgeschlagen:

Aufgrund des eingegebenen Zieldatums Ende Februar 2020 und einem Zeitkorridor von +/- 5 Tagen, bringt ein Call-Optionsschein (WKN: ST9YA6) Stand heute den maximalen Gewinn. Aktuell notiert der Call, der einen Basispreis von 79,00 Euro hat, bei 0,17 Euro (Brief) // 0,15 Euro (Geld). Wenn Bayer bis dahin bei 82,00 Euro notiert, sollte der Call auf 0,41 Euro (Brief) // 0,36 Euro (Geld) ansteigen.

