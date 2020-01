In unserer letzten Kommentierung zu The Scotts Miracle-Gro mit dem Titel „Robuster Jahresausklang“ thematisierten wir am 31.12. insbesondere fundamentale Aspekte. Mittlerweile treten die charttechnischen Aspekte in den Vordergrund, denn für die Aktie ist eine entscheidende Phase angebrochen.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 31.12. hieß es unter anderem „[…] The Scotts Miracle-Gro hat sich in seiner langen Firmengeschichte eine exponierte Marktposition in den Bereichen Garten und Pflanzen auf dem US-Markt erarbeitet und bietet neben Saatgut auch diverse Pflanzenschutz- und Düngemittel an. Was das Unternehmen und damit die Aktie aus unserer Sicht weiterhin interessant macht, ist die Tochter Hawthorne Gardening. Über Zukäufe wurde Hawthorne Gardening in der Vergangenheit gestärkt und zählt mittlerweile zu den wichtigen Anbietern auf dem Markt für Beleuchtungs- und Hydrokultursysteme. Hawthorne Gardening entwickelte sich zu einem starken Umsatztreiber für das Unternehmen. Und so standen auch die Zahlen dieses Segments bei der Veröffentlichung Anfang November im Fokus. Im Großen und Ganzen legte das Unternehmen ein solides Zahlenwerk vor. Greifen wir uns einmal ein paar Eckdaten heraus: So erhöhte sich der Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum (3-Monats-Zeitraum zum 30.09.2019) gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 497,7 Mio. US-Dollar. Davon entfielen auf die Sparte Hawthorne Gardening 210,0 Mio. US-Dollar (+38 Prozent). Für sein bereits laufendes Fiskaljahr 2020 zeigte sich das Unternehmen verhalten optimistisch und rechnet konzernweit mit einem Umsatzplus von 4 bis 6 Prozent. Für die Sparte Hawthorne Gardening wird hingegen ein Umsatzplus von 12 bis 15 Prozent erwartet. „[…] Das aktuelle Kursniveau wird von einer soliden Geschäftsentwicklung getragen. Aus charttechnischer Sicht gilt es, die Unterstützungen bei 100,0 US-Dollar, 96,5 US-Dollar sowie bei 93,5 US-Dollar im Auge zu behalten. Auf der Oberseite sitzt der „Deckel“ im Bereich von 107,0 bis 113 US-Dollar.“

Die zuletzt an dieser Stelle thematisierte Zone 107 / 113 US-Dollar stand in den letzten Handelstagen und –wochen im Fokus des Handelsgeschehens. Die bange Frage lautete „Wird die Aktie in der Lage sein, die 113 US-Dollar signifikant zu überschreiten und so das Gespenst einer drohenden Doppeltop-Formation zu vertreiben?“.

Auch zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich die Frage nicht abschließend beantworten. Bislang sitzt der Deckel jedoch fest. Vorstöße scheiterten an dem Bereich. Auffällig ist zudem, dass sich die Aktie von The Scotts Miracle-Gro in den letzten Handelstagen Stück für Stück von der „Kampfzone“ um 113 US-Dollar entfernte. Aktuell hat sie sich auf die relevante Unterstützung von 107 US-Dollar zurückgezogen. Noch kann sie das Niveau behaupten, doch sollte es zu einem Rücksetzer unter die 107 US-Dollar kommen, könnte das die Aktie weiter in Bedrängnis bringen. Der kurzfristige Aufwärtstrend (grün) stünde in diesem Fall zur Disposition. Weiter Unterstützungen verlaufen bei 100 US-Dollar und 96,5 US-Dollar. Vor allem die 96,5 US-Dollar gilt es besonders im Auge zu behalten. Hier verläuft aktuell die 200-Tage-Linie. Sollte die Aktie signifikant darunter abtauchen, würde das Thema „Doppeltopformation“ zwangsläufig auf den Tisch kommen und eine Neubewertung der Lage erforderlich machen…