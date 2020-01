Trendbruch möglich!

Für den Fall eines Kursrutsches unter das Niveau von 68,00 Euro auf Tagesschlusskursbasis rückt sofort das rechnerische Kursziel der SKS-Formation aus den letzten zwei Monaten um 66,00 Euro in den Fokus. Damit würde jedoch ein Trendbruch einhergehen und auf Sicht der nächsten Wochen Abgaben sogar in den Bereich von 64,00 Euro erlauben. Für diesen speziellen Fall können sich Investoren beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MC5XUK etwas genauer ansehen. Für einen Einstieg muss jedoch die Voraussetzung eines Bruches der Marke von 68,00 Euro erfüllt werden. Häufig kommt es an solch markanten Stellen nämlich noch einmal zu einem Rebound auf der Oberseite, Kursgewinne bis zum 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) und der einstigen Nackenlinie bei rund 70,00 Euro kämen nicht überraschend. In ruhigeres Fahrwasser dürfte BMW jedoch erst oberhalb von 72,00 Euro zurückkehren, dann wären wieder Kursgewinn in den Bereich der Hürde aus Anfang 2019 um 77,40 Euro vorstellbar.