Der starke Rückgang der Ölpreise wirkte sich zuletzt auch auf den Arca Oil Index aus. Die Aktien der Ölproduzenten mussten ordentlich Federn lassen. Der Arca Oil Index selbst ist in arge charttechnische Bedrängnis geraten. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 28.12. hat sich das Bild komplett gewandelt.

So hieß es in der betreffenden Kommentierung noch mit einem vergleichsweise optimistischen Unterton versehen „[…] Robuste Ölpreise sowie die starke Vorstellung der (US-)Aktienmärkte trieben zuletzt auch den Arca Oil Index weiter an. Mit dem Ausbruch über die 1.250 Punkte konnte der Index einen ersten Achtungserfolg erzielen. Nun gilt es, die 1.280er Marke aus dem Weg zu räumen. Die zuletzt zu beobachtende Bewegungsdynamik nährt ein wenig die Hoffnung darauf. Um den Druck auf die 1.280er Marke weiterhin aufrecht zu erhalten, sollten nun im Idealfall die 1.250 Punkte nicht mehr unterschritten werden.“

Die robusten Ölpreise sind erst einmal passé. Ganz im Gegenteil. Brent C.O. und WTI Oil haben Schlagseite bekommen. Lesen Sie hierzu auch unseren aktuellen Kommentar vom 27.01. „Brent C.O. & WTI Oil - Jetzt geht´s ans Eingemachte!“

Kommen wir auf den Arca Oil Index zurück. Von seinen Aufwärtsambitionen musste sich der Index verabschieden. Das Widerstandscluster 1.280 / 1.300 US-Dollar stellte seine Relevanz einmal mehr unter Beweis. Die rückläufigen Ölpreise übten Druck auf den Arca Oil Index aus. Dieser begann zu bröckeln. Die eminent wichtige 1.250er Marke wurde zwischenzeitlich pulverisiert. Das umso ärgerlicher, verlief in diesem Bereich unter anderem auch die wichtige 200-Tage-Linie. Die Korrektur beschleunigte sich daraufhin.

Die 1.200 Punkte stehen aktuell im Feuer. In der aktuellen Gemengelage ist eine Ausdehnung der Korrektur auf 1.150 Punkte nicht auszuschließen. Auch ein möglicher Test des bisherigen 52-Wochen-Tiefs bei 1.120 Punkten muss mit einkalkuliert werden. Eine zügige Rückeroberung der 1.250er Marke würde das Chartbild hingegen wieder entspannen…