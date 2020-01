In Kürze wird die Deutsche Bank ihre Zahlen für das vierte Quartal präsentieren. Im Vorfeld dieser Veröffentlichung herrscht ein verhaltener Optimismus, zumindest suggeriert der Aktienkursverlauf der letzten Wochen dieses. Der Finanzwert hat sich so in eine interessante charttechnische Ausgangslage manövriert.

Anfang Dezember startete die Aktie der Deutschen Bank eine Erholungsbewegung. Der Ausgangspunkt hierfür lag in einer Doppelbodenformation, die sich damals im Bereich von 6,3 Euro installierte.

Zwischenzeitlich konnte der Gegenstoß einige relevante Widerstandsmarken knacken, ehe er kürzlich den Bereich 7,9 Euro und damit die Unterseite eines massiven Widerstandsclusters erreichte. Nach einem erneuten Test der wichtigen Marke von 7,3 Euro hat sich die Aktie im Vorfeld der Zahlen wieder in Reichweite der Zone 7,9+ Euro vorgekämpft.

Aus charttechnischer Sicht müssen die Zahlen die Auflösung des Widerstands um 7,9+ Euro bringen, anderenfalls würde die Ausbildung eines Doppeltops in diesem Bereich drohen. Vor diesem Hintergrund spielt der Bereich des letzten Verlaufstiefs bei 7,3 Euro eine wichtige Rolle. Darunter sollte es nun im besten Fall nicht mehr gehen. Die zentrale Unterstützung sehen wir aktuell im Bereich um 7,0 Euro. Die Deutsche Bank hat ihre Zahlen für den 30.01. angekündigt. Spätestens dann wird sich zeigen, was das aktuelle Kursniveau wert ist.