Diese drei Konsumtrends werden das Jahr 2020 prägen

Doch in Regionen mit hoher Konzentration und steigender Marktdurchdringung erzielen die Anbieter mittlerweile rasch steigende Gewinne. Das wiederum sollte zu einer weiteren Konzentration führen, aus der eine kleine Zahl dominierender Anbieter resultiert, die profitabel sind, während sich ihre Mitbewerber wahrscheinlich weiterhin schwertun. Abbildung 1 zeigt die wichtigsten Anbieter von Online-Essenslieferanten in verschiedenen Ländern.

Die Gewinner werden diejenigen sein, die ihre Lieferkosten möglichst gering halten können – entweder weil die Arbeitskosten im jeweiligen Land niedrig sind oder die Kundendichte sehr hoch ist. In Ländern, in denen sich die Bevölkerung stark auf Großstädte konzentriert, beispielsweise in Südkorea, sind Online-Essenslieferanten offensichtlich im Vorteil.