Ölpreise etwas gestiegen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 60,04 US-Dollar. Das waren 53 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 3 Cent auf 53,51 Dollar.

Seit Beginn der Woche haben sich die Ölpreise stabilisiert. Sie haben damit ihre Talfahrt der vergangenen Woche beendet. Die Ausbreitung des Coronavirus und die damit verbundenen Sorgen vor den Folgen für die chinesische Wirtschaft hatten die Ölpreise auf Talfahrt geschickt. Marktbeobachter sprachen von einer vorübergehenden Entspannung.