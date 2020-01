Ein Zitat von Warren Buffett im Wert von 128 Mrd. US-Dollar

Es gibt einen sehr guten Grund, warum so viele Wall Street-Investoren und Einzelanleger jedes Wort von Warren Buffett aufmerksam verfolgen: Er ist außergewöhnlich gut in dem, was er tut.

Buffett ist ein Meister im Schaffen von Reichtum und im Finden von Deals, weshalb die Investoren im Laufe der Jahre dazu tendierten, ihm bedingungslos zu folgen.

Diese Buffett-Nachricht ist ein Augenöffner

Es wird dich vielleicht überraschen, dass nicht alles, was Buffett sagt, unbedingt gute Nachrichten für die Investoren sind.

Zum Beispiel ist es mehr als 3 1/2 Jahre her, dass Berkshire Hathaway eine Übernahme getätigt hat, die einen Unterschied in der Bilanz gemacht hat.

Als Folge davon ist der Cash-Bestand in die Höhe geschossen. Ende September hatte Buffetts Unternehmen 128,2 Mrd. US-Dollar in bar in der Bilanz und die Analysten an der Wall Street waren verwirrt, warum er es nicht ausgab. Schließlich verliert Bargeld im Laufe der Zeit durch die Inflation an Wert, und Buffett ist ein großer Verfechter von Investitionen in Aktien.

Warum steckt Buffett sein Geld nicht in Aktien? Nun, ein Zitat von ihm im jährlichen Aktionärsbrief 2019 der Unternehmen sagt so ziemlich alles aus:

In den kommenden Jahren hoffen wir, einen Großteil unserer überschüssigen Liquidität in Unternehmen zu investieren, die Berkshire dauerhaft besitzen wird. Die unmittelbaren Aussichten dafür sind jedoch nicht gut: Die Preise sind himmelhoch für Unternehmen, die langfristig gute Aussichten haben.

Mit anderen Worten: Buffett hat nicht die Absicht, sein Buy-and-Hold-Ethos aufzugeben, aber er ist auch nicht bereit, sich der Idee zu beugen, dass er ein “wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis” kaufen will. Im Moment sieht er den Markt einfach nicht als attraktiv bewertet an, und eine Reihe von Kennzahlen scheinen diese Behauptung zu untermauern.

Ein sehr gutes Argument, dass Aktien nicht attraktiv bewertet sind

Als Buffett am 23. Februar 2019 seinen jährlichen Brief an die Aktionäre veröffentlichte, stand der S&P 500 (WKN:A0AET0) noch nicht einmal bei 2.800. Am vergangenen Donnerstag schloss er mit einem Allzeithoch von 3.317. Wie man sich vorstellen kann, wenn Buffett am Tag der Veröffentlichung bei 2.793 keinen Wert sah, wird er jetzt auch keine attraktiven Angebote finden, da der S&P 500 in 11 Monaten um weitere 19 % gestiegen ist.