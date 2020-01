Coronavirus oder neue Zölle – was hat die Aktienmärkte belastet?

Viele Entwicklungen werden derzeit von den Berichterstattungen zur Coronavirus-Pandemie überschattet. Diese soll nach wie vor die Aktienmärkte belasten. Das mag in Teilen auch stimmen, weil zum Beispiel einige Airlines, wie aktuell British Airways und die Lufthansa, ihre Flüge nach China komplett eingestellt haben. Das wird natürlich auf die Umsätze und Gewinne der Unternehmen drücken. Doch insgesamt strebten die Aktienmärkte nach nur einem wirklich schwachen Handelstag wieder nach oben – insbesondere in den USA. Von einer anhaltenden Belastung kann also nur begrenzt die Rede sein.

Coronavirus verbreitet sich schnell, ist aber wenig gefährlich

Zumal es inzwischen unzählige Statistiken gibt, wie die folgenden von Statista, die verdeutlichen, dass einerseits der Coronavirus bislang eher als harmlos bezeichnet werden kann – zum Beispiel im Vergleich zur jährlichen Grippewelle.