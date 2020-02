PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas Börsen hat am Dienstag trotz des sich ausweitenden Coronavirus wieder Optimismus Einzug gehalten. Die Kurse in Paris, London, Mailand und Madrid setzten die am Vortag begonnene Erholung fort. Diese gewann sogar an Schwung: Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 1,94 Prozent auf 3732,28 Punkte vor. Damit war der Schlusskurs gleichzeitig der höchste Kurs des Tages. Zuvor hatten sich auch die chinesischen Festlandsbörsen stabilisiert.

"Klar ist, dass das Coronovirus nur einen kurzfristigen Effekt haben wird", zeigte sich Analyst Salah Bouhmidi vom Broker DailyFX zuversichtlich. Dank strikter Kontroll- und Schutzmaßnahmen und einem sehr milden Winter dürfte die Epidemie seiner Einschätzung nach Mitte Februar den Höhepunkt erreichen. Unter dem Strich werde das Virus im ersten Quartal aber wohl eine konjunkturelle Delle verursacht haben.