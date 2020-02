Prognosen - interessant und irrelevant!

Wien (www.aktiencheck.de) - In den ersten Wochen im neuen Jahr versorgen Banken und Fondsgesellschaften ihre Kundinnen und Kunden traditionell mit Prognosen zu Aktien, Anleihen , Währungen und anderen Marktsegmenten, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen KAG.In diesem Jahr würden die meisten Voraussagen positiv ausfallen, vor allem was die Aktienmärkte betreffe. [ mehr