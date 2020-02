Trotz des Ausbruchs des Corona-Virus notieren die Börsen an ihren Höchstständen.

Trotz des Ausbruchs des Corona-Virus notieren die Börsen an ihren Höchstständen. Die Themen Handels­konflikt zwischen den USA und China sowie der Brexit sind in den Hinter­grund getreten, da jeweils tiefere Betrachtungen dieser Themen erst zum Ende des Jahres wieder anstehen werden. Wir erwarten, dass die Folgen des Corona-Virus noch­mals zu einem kleineren Rücksetzer im Laufe des Quartals führen werden. Wir halten unverändert noch Short-Positionen in Dax und Nasdaq von jeweils rund 8% des Gesamtvolumens.

Outlook

Im Anschluss an die noch in diesem Quartal erwartete kleinere Korrektur können wir uns weitere Kurssteiger­ungen an den Aktienmärkten bis in den Sommer/Herbst des Jahres gut vorstellen. Die derzeitige Zentralbank­politik wird die Märkte weiter stützen und der laufende US-Präsident­schaftswahlkampf noch für manches Versprechen sorgen. Die Themen Handelskonflikt und Brexit werden erst zum Jahresende die Schlagzeilen mehr wieder prägen. Wir werden daher in den nächsten Wochen – mit einer kleineren Tranche – wieder long investieren.



Anleihen der 1. Qualität und 2. Qualität werden seitwärts, etwaig noch leicht fester tendieren. WTI-Rohöl sollte das aktuelle Preisniveau mindestens halten. Gold zeigt sich stabil und wir erwarten – insbesondere aufgrund langfristig niedriger Renditen – eine Fortsetzung der Erholung im weiteren Verlauf bis mindestens 1.920 US-$/Unze.



