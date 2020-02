BITCOIN: War‘s das schon mit dem Anstieg?

Bitcoin wieder unter 10.000 U-Dollar. Nachricht über Hackerangriff schockt die Kryptowelt.

Seit Jahresanfang ist der Bitcoin von 6.852 US-Dollar bis auf 10.514 US-Dollar am vergangenen Donnerstag gestiegen. Bisher hat die nach der Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt bereits mehrmals die 10.000 US-Dollar-Hürde geknackt, jedoch nie nachhaltig überschritten. So auch zu Wochenanfang, denn der Bitcoin rutschte wieder unter die wichtige Marke von 10.000 US-Dollar und notiert gegen 17:15 Uhr MEZ bei 9.644 US-Dollar. Vor allem die Nachricht über den Hackerangriff auf das zur digitalen Währung IOTA gehörende Trinity Wallet, bei dem angeblich bis zu 1,2 Millionen US-Dollar erbeutet wurden, setzte dem Bitcoin heute ordentlich zu. Aus charttechnischer Sicht könnte die Abwärtsbewegung bis in den Bereich der 200-Tage-Durchschnittslinie, die bei ca. 9.050 US-Dollar verläuft, und dem 38,2% Fibonacci-Retracement-Level zwischen dem Tief im Dezember 2019 und dem Hoch in der letzten Woche bei 8.940 US-Dollar weitergehen. Von hier aus dürften die Bitcoin-Bullen erneut die 10.000 US-Dollar-Marke ins Visier nehmen. Mehr Informationen finden Sie hier.

